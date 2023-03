Hardtwald ist geschädigt

Oftersheim. Deutschlands Wäldern geht es nicht gut, was auch eine Erhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ergeben hat. Im Hardtwald bei Oftersheim resultieren daraus zahlreiche Baumfällungen, die auch den Bürgern auffallen, wenn sie vor Ort unterwegs sind. Da das für viel Kritik an der Bewirtschaftung des Waldes gesorgt hat, haben zwei Verantwortliche von Forst BW nun Stellung zu dem Thema bezogen.

Schuld am schlechten Zustand der Wälder in Deutschland und somit auch der Bäume um Oftersheim ist laut ihnen der Klimawandel. Natürlich in der Region wachsende Bäume kommen mit Dürre und vor allem der Hitze der vergangenen Jahre nur sehr schlecht zurecht. Die Förster arbeiten dem entgegen. lh