HG muss zittern

Pfullingen/Schwetzingen. Handball-Drittligist HG Oftersheim/ Schwetzingen hat den direkten Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga verpasst. Nach der 29:34-Auswärtsniederlage in Pfullingen kann die Mannschaft von Trainer Christoph Lahme den rettenden zehnten Platz nicht mehr erreichen. Sie braucht jetzt im Heimspiel gegen HBW Balingen/Weilstetten II (Samstag, 1. April, 19.30 Uhr) unbedingt einen Sieg um Rang elf nicht noch an den TV Willstätt zu verlieren und direkt in die Oberliga abzusteigen.

Gelingt dies, würde die HG mit vier anderen Mannschaften in eine bundesweite Abstiegsrelegationsrunde mit Hin- und Rückspielen einziehen. Nur deren Sieger bleibt ider dritten Liga. ali