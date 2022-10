HG verliert wildes Duell

Schwetzingen. Die HG Oftersheim/ Schwetzingen bleibt im Tabellenkeller der 3. Handball-Liga kleben: Nach einem hitzigen Duell musste sich die von Trainer Christoph Lahme angeleitete Mannschaft mit 26:32 (13:15) dem Tabellenführer aus Fürstenfeldbruck geschlagen geben.

In heimischer Nordstadthalle entwickelte sich ein rasantes Duell, in dem sich das HG-Lager oft benachteiligt fühlte. Die Leistung der Unparteiischen und provozierende Gäste mündeten in Rudelbildungen oder Auseinandersetzungen, die vom eigentlichen Spielgeschehen ablenkten. Tatsächlich mischte die HG bis zum Stande von 19:22 (44.) aussichtsreich mit, um aber letztlich an zu vielen eigenen Unzulänglichkeiten zu scheitern. mab