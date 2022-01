HG verpasst Sieg in Großsachsen

Großsachsen. Nur knapp hat die HG Oftersheim/Schwetzingen den Sieg im Derby der 3. Handball-Liga beim TVG Großsachsen verpasst: Tim Schaller hatte beim Stand von 25:25 die Chance, mit einem Strafwurf nach Ablauf der Spielzeit für den Auswärtserfolg zu sorgen, scheiterte aber am Torhüter. So blieb es beim insgesamt aber wohl gerechten Unentschieden.

Von Beginn an ging es gleich richtig zur Sache. Tore, Gelbe Karten und Hinausstellungen gab es fast am Fließband, wobei es mit Strafen anfänglich meist die HG traf. Diese ließ sich davon nicht sonderlich beeindrucken, hielt die Partie offen. Doch immer mehr rückten auch die jeweiligen Torhüter in den Mittelpunkt des Geschehens, die insgesamt sieben Siebenmeter parierten. ali