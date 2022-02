HGler Julian Zipf hat Großes im Sinn

Oftersheim/Schwetzingen. Julian Zipf ist den normalen Weg eines Mannschaftssportlers gegangen: erst Spieler, dann Trainer. Das Besondere am Oftersheimer, der das Handball-Badenligateam der HG Oftersheim/Schwetzingen trainiert, ist sein Alter: 24 Jahre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Knorpelschaden sorgte für ein frühes Ende seiner Aktivenkarriere, doch das stoppt den engagierten und ehrgeizigen Zipf keineswegs. Mit innovativen Methoden versucht er erfolgreich sein Team in der Badenliga zu Höhenflügen zu animieren – es geht um einen Play-off-Platz. Am Wochenende stand Julian Zipf erstmals als Vertreter von Axel Buschsieper auch federführend beim Drittligateam der HG an der Seitenlinie. mgw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2