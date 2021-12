Hiesiges Trio bringt 1899 voran

Schwetzingen/Hoffenheim. Gabor Gallei aus Altlußheim sowie Pia Kielmann und Ralf Zwanziger aus Schwetzingen sind in verantwortungsvollen Positionen bei Frauenfußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim tätig: Gallei als Cheftrainer, Kielmann als Pressesprecherin und Zwanziger als Leiter Mädchen- und Frauenfußball.

Das Trio hat nicht unerheblichen Anteil am Erfolg des Teams, das in den vergangenen 15 Jahren vier Aufstiege feierte und in der aktuellen Saison erstmals in der Champions League gegen namhafte Konkurrenz wie den FC Barcelona und Arsenal London antritt. Mit ihrer „Schritt für Schritt“-Philosophie haben die drei Fußballfreunde dazu beigetragen, dass die Frauen der TSG Hoffenheim mittlerweile zur Spitze in der deutschen Bundesliga gehören. Doch alle drei sehen in ihren Arbeitsbereichen noch Luft nach oben. mgw