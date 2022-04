Hilfe bei Qual der Wahl

Ketsch. Die Ketscher Bürger wählen in etwas mehr als einer Woche, am Sonntag, 8. Mai, einen neuen Bürgermeister und hatten bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Rheinhalle die Gelegenheit, ihre Wahlentscheidung auf eine breitere Basis zu stellen: Die Gemeinde hatte 568 Teilnahmekarten ausgegeben, sodass der Saal ordentlich gefüllt war, als fünf der sechs Kandidaten auf der Bühne Platz nahmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marco Schnepf, Timo Wangler, Nimonh Kaiser-Patthavong, Simon Willi Schmeisser und Andreas Nather nutzten die Chance, sich den Bürgern in der Enderlegemeinde zu präsentieren und ihre inhaltlichen Schwerpunkte anzusprechen. Kandidat Julian Rapp hatte sich entschuldigt und fehlte an diesem Abend. Den Anwärtern standen 15 Minuten zur Verfügung, um sich vorzustellen und ihre Beweggründe, das Amt des Rathauschef anzustreben, zu nennen. Dabei wurde deutlich, dass die angespannte Finanzlage des Ortes mit rund 13 000 Einwohnern das wichtigste Thema ist. mab