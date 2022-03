Hilfsbereitschaft ist riesengroß

Schwetzingen. Mit tiefer Solidarität und einer enormen Menge an Sachspenden haben zahlreiche Menschen aus Schwetzingen und Umgebung am Samstag eine Hilfsaktion für die Ukraine unterstützt. Bei der im Josefshaus abgehaltenen Sammlung wurden kofferraumweise Hygieneartikel, Isomatten, Decken und andere Sachgüter gespendet. Zeitweise bildete sich eine lange Schlange an Menschen, die noch etwas beisteuern wollten.

Uwe Lüttinger, leitender Pfarrer der verantwortlichen Seelsorgeeinheit und Dekan aus Wiesloch, zeigte sich vom Zuspruch überwältigt. „Wir mussten einfach aktiv werden angesichts des eskalierenden Krieges in der Ukraine“, sagte er. beju

