HMV plant im Mai drei große Feste

Hockenheim. Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) will im Mai durchstarten und die Feierkultur zurück in die Stadt bringen. Mit Spargelgenuss am „Weißen Samstag“, dem Frühlingsfest vom 14. bis 17. Mai und dem Straßenfest Hockenheimer Mai am 20. und 21. Mai soll die Zeit des Corona-bedingten Stillstands überwunden werden, hat der Vorstand in einem Pressegespräch angekündigt.

Nachdem mit Fasnachtszug und Sommertagszug zwei Brauchtumsveranstaltungen abgesagt werden mussten, ist es dem HMV wichtig zu signalisieren, dass die Planungen für ein Jahr mit vielen etablierten Events auf Hochtouren laufen. Auf den Markt der Zünfte müssen die Besucher aber verzichten – es gebe keine Mittelalter-Anbieter mehr. müm

