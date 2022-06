Hohe Preise ohne Mangel an Erdgas

Schwetzingen. Mit freier Marktwirtschaft hat das nichts mehr zu tun, mit sozialer Marktwirtschaft schon gar nicht. Die Gaspreise kennen nur noch eine Richtung. Sie steigen. Schwankungen nach oben und unten gab es immer schon mal, aber ein vier- bis sechsfacher Einkaufspreis lag auch nicht in der Vorstellungskraft der Schwetzinger Stadtwerke-Geschäftsführerin Martina Braun.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtwerke mussten deshalb nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise erhöhen, die Kunden reagieren entsprechend sauer und haben ja nach dem Verschwinden anderer Anbieter vom Markt auch kaum die Möglichkeit, einen anderen Lieferanten zu wählen. Wir haben mit Martina Braun darüber gesprochen, wer sich jetzt mit dem Geld der Verbraucher die Taschen vollmacht und wie die Stadtwerke selbst noch stärker in die Bredouille geraten könnten, wenn es zu einem Lieferstopp käme. „Die Preise sind rein börsengetrieben, es gibt keinen Mangel an Erdgas“, sagt Braun im Exklusiv-Interview. jüg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2