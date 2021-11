Impfaktion startet in der Wollfabrik

Schwetzingen. Die dauerhafte Impfaktion (DIA) des Rhein-Neckar-Kreises ist in der Wollfabrik in Schwetzingen gestartet. Am Dienstag gab es zu Beginn Wartezeiten von etwa einer halben Stunde. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte im Laufe des Vormittags die Impfwilligen dann mit Heißgetränken.

In erster Linie kamen Menschen, um sich eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 abzuholen. Unter den 600 Angemeldeten für diese Woche seien aber auch Erstimpflinge, wie die Zuständigen vor Ort berichteten. Dienstags, donnerstag und samstags kann man sich in der Wollfabrik nach vorheriger Anmeldung impfen lassen. Allerdings sind die Termine derzeit ausgebucht. kaba