Impfnachweis wird digital ausgegeben

Region. Anstelle des gelben analogen Impfpasses können vollständig Geimpfte in Baden-Württemberg bald ihr Smartphone nutzen, um ihre Corona-Impfung nachzuweisen. Ab Montag, 14. Juni, werden im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg sowie in den beiden Kreisimpfzentren Weinheim und Sinsheim an alle, die ihre zweite Spritze erhalten, automatisch digitale Nachweise ausgegeben. Diese können dann durch einen QR-Code per Smartphone-App ausgelesen werden.

Denjenigen, die dort bereits vorher komplett geimpft worden sind, soll das Zertifikat per Post zugeschickt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Laut Sozialministerium stellen ebenfalls ab Montag, 14. Juni, erste Apotheken bundesweit nachträglich digitale Impfzertifikate aus. ras