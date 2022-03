Impfstützpunkt in Stadthalle macht zu

Hockenheim. Im Impfstützpunkt in der Hockenheimer Stadthalle wird die letzte Spritze am Sonntag, 20. März, verabreicht. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, folgt der Kreis damit den Vorgaben des Landes und „passt die Anzahl der Impftermine dem tatsächlichen Bedarf an“. Das die Nachfrage nach Impfungen in der Stadthalle tatsächlich seit Wochen sehr gering gewesen sei, bestätigt auch Konrad Sommer, der das Thema bei der Stadtverwaltung Hockenheim koordiniert.

Im Laufe des Monats März werden auch die Impfangebote an den DIA-Standorten Leimen (letzter Termin: Donnerstag, 17. März) und Weinheim (Samstag, 19. März eingestellt. müm

