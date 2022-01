Impfstützpunkte schließen

Schwetzingen/Hockenheim. Der Rhein-Neckar-Kreis schließt den Impfstützpunkt (DIA) in Schwetzingen und verkürzt die Öffnungszeiten der DIA in Hockenheim, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Hintergrund hierfür sei die gesunkene Nachfrage. Im Kreis sind hiervon weitere Ortschaften betroffen. „Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur im Rhein-Neckar-Kreis, sondern auch in ganz Baden-Württemberg. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration auch die zur Verfügung stehenden Kapazitäten zunächst für die Monate Februar und März angepasst. Aufgrund dieser Entwicklung müssen nun auch wir sowohl die Zahl der Standorte als auch die Kapazitäten der Nachfrage anpassen“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. zg

