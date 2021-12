Impfzentrum nimmt seinen Betrieb auf

Hockenheim. Viel Lob gab es für die vom Rhein-Neckar-Kreis in der Stadthalle installiert Ständige Impfaktion (DIA) die am Mittwoch ihren Betrieb aufnahm. Die hervorragende Organisation wurde vielfach positiv erwähnt: Einfache Anmeldung, kaum Warteschlange und das Prozedere vor Ort reibungslos, sodass das Impf-Ziel von 200 Piks am Tag problemlos erscheint.

In der nächsten Woche soll das Impfzentrum weiter Fahrt aufnehmen, die Zahl der täglichen Impfungen soll auf 300 steigen. Gleichzeitig sollen die aktuell drei Öffnungstage ausgedehnt werden, soll in der Stadthalle an sieben Tagen die Woche geimpft werden. aw