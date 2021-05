Infusion aus der Kurpfalz

Schwetzingen. Das ist doch mal eine geballte Kurpfälzer Infusion für die baden-württembergische Landesspitze. Nachdem bekannt wurde, dass der bisherige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Dr. Danyal Bayaz, neuer Finanzminister und der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born zweiter Vertreter des Landtagspräsidenten wird, ist nun auch noch der Schwetzinger Grünen-Landtagsabgeordnete Andre Baumann (Bild) in die Regierung berufen worden.

AdUnit urban-intext1

© picture alliance/dpa

Baumann wird Staatssekretär im Umweltministerium des Landes. Eine Position, die er schon einmal unter Minister Franz Untersteller ausübte, bevor er dann Vertreter des Landes in Berlin wurde. Er hätte wohl auch das Zeug zum Umweltminister gehabt, aber da ist er wohl am Geschlechterproporz bei den Ernennungen gescheitert und vielleicht auch daran, dass die Kurpfalz nicht gleich mit zwei Ministern am Kabinettstisch sitzen sollte. Ein Interview mit Daniel Born war ja schon am Mittwoch in unserer Zeitung, jetzt haben auch Bayaz und Baumann unsere Fragen beantwortet. jüg/Bild: dpa