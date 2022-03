Initiative für Ukraine

Region. Mehrere Handballvereine aus unserem Verbreitungsgebiet ergreifen Initiative für die unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine. So haben die HG Oftersheim/Schwetzingen und die TSG Eintracht Plankstadt beschlossen, die Eintrittsgelder aus ihren kommenden Spielen komplett an Hilfsorganisationen zu spenden und somit ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen.

Die Plankstadter werden dabei schon die Einnahmen aus dem Nachholspiel an diesem Donnerstag (20 Uhr, Mehrzweckhalle) gegen den TSV Amicitia Viernheim für diesen Zweck verwenden. Hinzu kommen die Erlöse aus den beiden Heimbegegnungen der Badenliga- und Landesliga-Mannschaften am Samstag gegen die SG Heddesheim und den TSV Buchen.

Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen werden sowohl die Einnahmen bei der Drittliga-Begegnung der „Ersten“ im Derby am Samstag (19 Uhr) gegen Leutershausen, als auch aus dem Match der HG II in der Badenliga gegen den TV Hardheim (Samstag, 15 Uhr) sowie aus dem Frauen-Lokalduell mit dem TV Brühl am Sonntag gespendet. Auch Gegner SG Leutershausen hat schon angekündigt, den Spendentopf aufzustocken. sz

