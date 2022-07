Jugendrat startet aktiv

Reilingen. Der Jugendgemeinderat, der neu in Reilingen gewählt wurde, hat die Arbeit aufgenommen und schon erste konkrete Projekte angepackt. So brachten sich die neun Mitglieder beim „Café Ahrtal“ des Vereins Reilinger Kindertag ein, betreuten ein Kunstprojekt und halfen Kindern dabei, ein Banner für ein Jugendzentrum im Ahrtal zu gestalten.

Die Jungparlamentarier haben sich zum Ziel gesetzt, den Jugendlichen der Gemeinde ein breiteres Spektrum an Veranstaltungen bieten, um den Zusammenhalt zu stärken. Ein Open-Air-Kino wäre für sie in den Sommermonaten eine Möglichkeit. Mit dem neu gebauten Jugendplatz besitze die Gemeinde Reilingen auch schon einen adäquaten Treffpunkt, der in den nächsten Jahren zur beliebten Begegnungsstätte reifen soll. hef