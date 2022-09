Junge Helden besuchen die Feuerwehr

Brühl. Bei einem Brand in einer Brühler Kleingartenanlage erwiesen sich im Juli die drei Brüder Nelio (8), Leano (6) und Dario (4) als beherzte Helfer. Kaum hatten sie von dem Feuer in der Nachbarschaft ihres Wohnhauses erfahren, da setzten sie schon alles in Bewegung, um es schnell zu bekämpfen.

Sie informierten zunächst die Freiwillige Feuerwehr, begannen dann mit Wasser aus einem Gartenschlauch und Eimern, den Brand einzudämmen und wiesen schließlich die drei anrückenden Einsatzfahrzeuge ein, wo sie hinmüssen. „Die Jungs haben wirklich alles richtig gemacht“, lobt der Leiter des Ordnungsamtes, Jochen Ungerer, das Engagement der Brüder, „das war wie aus dem Lehrbuch“.

Als Anerkennung durften die Jungen nun das Gerätehaus und alle Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr vom Funkgerät bis zum Löschfahrzeug anschauen und teilweise ausprobieren. ras