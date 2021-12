Kein Budenzauber an den Sonntagen

Speyer. Der Weihnachtsmarkt in der Domstadt bleibt wegen der Corona-Lage ab sofort an Sonntagen komplett geschlossen. Diese Entscheidung betrifft auch den Kunsthandwerkermarkt im Rathausinnenhof.

„Durch die Absage der meisten Weihnachtsmärkte in der Umgebung können wir aktuell nicht einschätzen, wie sich das Besuchsaufkommen an den Wochenenden entwickeln wird. Der Verwaltungsstab hat daher entschieden, am Sonntag generell zu schließen“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Entscheidung.

Der Kunsthandwerkermarkt findet zunächst noch freitags und samstags statt. Der Weihnachtsmarkt bleibt bislang von Montag bis Samstag geöffnet. ras