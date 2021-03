Oftersheim. Die stark frequentierte Buslinie 717 stand in Oftersheim in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Mehrfach wurde darüber berichtet, dass die Busse insbesondere morgens und nachmittags im Schülerverkehr überfüllt sind und an den letzten Haltestellen vor Heidelberg – also nahezu im gesamten Ortsgebiet von Oftersheim – Schulkinder und Erwachsene stehen gelassen worden sind.

Mit der Corona-Problematik verschärfte sich die Situation aus der Sicht vieler Nutzer noch. Doch der zuständige Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) verweist darauf, dass zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Bussen und Bahnen das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 den Einsatz von zusätzlichen Bussen in der Schülerbeförderung unterstütze. Zusätzliche Busse sollen demnach überall dort eingesetzt werden, wo aufgrund von einer hohen Auslastung im Schülerverkehr ein gewisser Abstand im Bus nicht einzuhalten sei.

So wurden auf der Buslinie 717 zwei Fahrten als von Überlastung bedroht festgestellt. Die Buslinie wurde daher mit einer zusätzlichen Fahrt am Vormittag zur Entlastung verstärkt. Aktuell sei die Situation damit entschärft, heißt es aus dem zuständigen Landratsamt. ras