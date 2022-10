Kerwe als Magnet

Region. Die Kerweattraktionen in Oftersheim, Ketsch und Neulußheim erweisen sich am Wochenende mit seinem Goldenen Oktober als echte Publikumsmagneten. Zweimal übernimmt dabei ein neuer Bürgermeister den Fassanstich – beides Mal erweisen sich die Neulinge als erfolgreiche Schirmherren, wenngleich in Oftersheim der Holzhammer zunächst von den Honoratioren zerlegt wird.

Zur Freude von vielen Kindern und ihren Eltern gab es jeweils ein wirklich attraktives Angebot vom Kinderkarussell bis hin zum Kunsthandwerkermarkt mit eine facettenreichen Sortiment. Kurzum: Die Brauchtumspflege hat die Zwangspause durch Corona problemlos überlebt. ras