„Ketscherisch“ gelernt

Ketsch. Was bedeutet „Aoigeel“, was meint „Schliggsa“ oder wie ist einer drauf, der „boggsboonisch“ daherkommt? Wer das nicht weiß, kann sich an die Drittklässler der Alten Schule wenden. Die wurden nun in die „Schbrooch“ eingeführt, genossen also Unterricht im ureigenen Ketscher Dialekt.

Allerdings spricht den kaum einer mehr – die Lehrerinnen bestätigten, dass kaum bis gar nicht Dialekt gesprochen wird. Das finden Dieter Rey vom Heimat- und Kulturkreis und Christel Ritter vom Seniorenbeirat nicht sonderlich toll. Für sie ist Dialekt Kultur, ein Stück Heimat, die vor Ort gesprochene Weise stiftet Identität. Den Ausflug ins „Ketscherische“ genossen die Schüler indes und der eine oder andere „Schdobbaknoddl“ übte sofort. mab