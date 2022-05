Kinderbetreuung ist eingeschränkt

Speyer. Ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat, wird am Mittwoch und Donnerstag, 11./12. Mai, zu Einschränkungen der Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten in Speyer führen.

Von den zwölf Einrichtungen muss die Betreuung nach aktuellem Stand in den Kitas „Mäuseburg“, „Löwenzahn“, „Schatzinsel“ und „Seekätzchen“ wegen streikender Mitarbeiter sowie krankheits- und quarantänebedingter Personalausfälle stark eingeschränkt werden. In den restlichen städtischen Kitas nähmen keine oder nur wenige Mitarbeiterinnen am Streik teil, sodass dort nach derzeitigem Stand keine Einschränkungen zu erwarten seien. zg

