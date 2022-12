Kleine Hilfe – großer Erfolg

Brühl. Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen an diesem Samstag, 3. Dezember, blickt Rudi Bamberger, Behindertenbeauftragter der Gemeinde, auf vorbildliche Lösungen in Sache Intergration. „Dabei muss nicht immer viel Geld in die Hand genommen werden, um auch Rollstuhlfahrer eine selbstständige Teilhabe am Alltagsleben zu bieten“, erklärt Bamberger beim Rundgang mit unserer Zeitung.

Einfache Rampen helfen in Rohrhof bei vielen Geschäften, Treppen im Eingangsbereich zu überwinden. Auch Klingeln vor den Läden, mit einen Gehbehinderte Mitarbeiter rufen können, sind ein probates Mittel, um Bausünden der Vergangenheit ein Stück weit zu beheben. Immerhin leben im Rhein-Neckar-Kreisüberdurchschnittlich viele Menschen mit Schwerbehindertenausweisen.

An mehrern konkreten Beispielen in Rohrhof zeigt Bamberger, wie es funktionieren kann, Barrieren abzubauen, die nicht nur Menschen mit Handicap, sondern auch viele andere etwa Eltern mit Kinderwagen, ausbremsen. ras