Kollerfähre pendelt wieder

Brühl. Die Kollerfähre zwischen den beiden Brühler Rheinufern nimmt an diesem Mittwoch, 15. März, ab 10 Uhr wieder ihren Dienst auf. Die Tarife sind unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Da allerdings nun nicht mehr das Land Baden-Württemberg, sondern das Schifffahrtunternehmen Mustroph für den Betrieb verantwortlich ist, werden die Fährzeiten verlängert. Zudem soll der Betrieb je nach Wetter an ausgewählten Tagen in den Abendstunden zusätzlich ausgedehnt werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorteil der neuen Zuständigkeit für das Land Baden-Württemberg ist, dass für die nächsten fünf Jahre nur ein fixer Betriebskostenzuschuss gezahlt werden muss – überraschende Zusatzkosten für den Landeshaushalt müssen nicht mehr befürchtet werden. ras