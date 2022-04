Kretschmann gratuliert persönlich

Schwetzingen. Mit der modernen Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“ werden am Freitag, 29. April, die Schwetzinger SWR Festspiele offiziell eröffnet. Und an dem Tag wird auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ins Schwetzinger Schloss kommen, um bei einem Empfang das 70-jährige Bestehen des größten Radio-Klassikmusikfestivals der Welt zu feiern und zu würdigen. Das bestätigte das SWR unserer Zeitung auf Anfrage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals arbeitet die Künstlerische Leiterin in Schwetzingen bei der modernen Oper mit den Bregenzer Festspielen zusammen. „Kapitän Nemos Bibliothek“ spielt in einem kleinen nordschwedischen Dorf – einer Welt von Armut und bigotter Religiosität – wo 1934 zwei Jungen geboren werden. Sie wachsen miteinander auf, sind Freunde. Was allen auffällt: Sie sind der Mutter des jeweils anderen wie aus dem Gesicht geschnitten. Schließlich ergibt eine Untersuchung, dass sie bei der Geburt vertauscht worden sind, und ein Gericht befindet, dass die beiden „zurückgetauscht“ werden müssen.

Die Tragödie nimmt ihren Lauf

Damit beginnt eine Tragödie, weil sich das „richtige“ Leben als das falsche erweist und in einen Kreislauf von Gewalt und Wahnsinn mündet. Per Olov Enquist erzählt in seinem Roman „Kapitän Nemos Bibliothek“ eine Geschichte von den Grenzerfahrungen des Erinnerns, die gleichermaßen faszinierend wie verstörend ist. Diesen Stoff hat Komponist Johannes Kalitzke für seine siebte Oper gewählt. Julia Hochstenbach hat aus dem Roman ein Libretto erarbeitet, das vielfältige Deutungsmöglichkeiten bietet und das Kernthema der Erzählung umkreist: Wie kann ich den Verlust von Liebe, Geborgenheit und Vertrautheit aushalten, wie den Schmerz, den diese Verluste erzeugen? Regisseur Christoph Werner entwickelte ein szenisches Konzept mit Sängern, Puppen und Puppenspielern – eine wahre Traumwelt. jüg