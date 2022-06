Krisen als Katalysator

Schwetzingen. Der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Schwetzingen geht nach mehr als fünf Jahren im Amt. Im Interview zieht Patrick Cisowski eine Bilanz und zeigt auf, was alles in naher Zukunft passieren muss, um in Sachen Klimaschutz voranzukommen. Das beginnt beim kommunalen Energiemanagement, geht über den kommunalen Wärmeplan bis hin zu einer Perspektive, die der Gemeinderat auf den Weg bringen muss. Er sieht zudem in Krisen einen Katalysator für Veränderungen, das habe sich in der Pandemie gezeigt. Vielleicht tragen die derzeitigen Krisen – auch der Ukraine-Krieg – dazu bei, dass Veränderungen zugunsten des Klimaschutzes schneller umgesetzt werden. Denn Cisowski ist sich sicher: „Heute besitzen wir noch Autos, morgen nutzen wir Mobilität.“ ske

