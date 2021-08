Kündigungenbei Real?

Brühl. Lange herrschte Unklarheit über die Zukunft des Real-Marktes in Brühl, doch nun hat unsere Zeitung erfahren, dass Edeka den Markt im Norden der Gemeinde übernehmen wird. „Gemäß dem Mietvertrag der Edeka-Handelsgesellschaft Südwest mit den Eigentümern der Immobilie an der Mannheimer Landstraße beginnt der Vertrag ab Januar 2025“, so Axel Herrle von der Edeka-Expansionsabteilung.

Das sorgt allerdings für weitere Unklarheiten wie die nähere Zukunft des Einkaufszentrums aussehen wird, denn ein Sprecher von Real hat bestätigt, dass sein Konzern das operative Geschäft nach derzeitigen Plänen bereits im Sommer 2022 bundesweit einstellen möchte.

Damit schwinden in Brühl die Chancen der Real-Mitarbeiter, vom neuen Betreiber übernommen zu werden, deutlich. ras