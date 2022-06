Kult(o)urnacht lockt Tausende

Speyer. Ein Orgelkonzert im Dom hören, durch die Ausstellung im Historischen Museum bummeln, Kunstausstellungen besuchen, italienische Schlager hören oder mit Freunden im Judenhof Klezmerklängen lauschen und ein Gläschen Wein genießen – das alles war endlich wieder bei der Speyerer Kult(o)urnacht möglich.

Tausende kamen am Freitagabend, kauften ihr Eintrittsbändchen, arbeiteten das vorgenommene Programm ab, ließen sich durch die Stadt treiben oder lauschten der Musik von Lisbania Perez und Markus an der Gitarre (Bild) bei der Eröffnung. Ein großer Anziehungspunkt war die Doppelausstellung des Kunstvereins, dessen Mitglieder sich mit Anselm Feuerbach beschäftigt hatten. Eine große Reportage von der Kult(o)urnacht lesen unsere Abonnenten in der Digitalen Sonntagszeitung. jüg