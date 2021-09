Kurpfalz-Bären starten in die Saison

Ketsch. Die Mannschaft der Kurpfalz-Bären startet am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SG H2Ku Herrenberg in die neue Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Neutrainerin Franziska Steil wurde während der Vorbereitung auf den Boden der Tatsachen befördert. Wegen Corona gestaltete sich das Einspielen schwierig.

Doch die frühere Bären-Aktive will eine „Jetzt-erst-recht-Mentalität“ innerhalb ihrer Mannschaft ausgemacht haben. Gleichsam kündigt sie eine längere Phase an, ehe ihre Philosophie – vor allem in der Offensive – richtig greift. „Das wird ein Prozess, der vielleicht sogar die ganze Saison über andauern wird.“ mab