Lana Eberle hat Ehrgeiz

Altlußheim. Erst vor wenigen Tagen hat Lana Eberle aufhorchen lassen: Bei der Bahnrad-Europameisterschaft im holländischen Apeldoorn gewann die Altlußheimerin vom RSV Edelweiß Oberhausen eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Jetzt hat die 17-Jährige die nächste große Aufgabe vor Augen: Von Mittwoch, 1., bis Sonntag, 5. September, findet nun in der ägyptischen Hauptstadt Kairo die Bahn-Weltmeisterschaft der Juniorinnen und Junioren statt. Lana Eberle gehört zum deutschen Aufgebot.

Zwar stecken ihr die jüngsten Rennen noch in den Knochen, aber sie ist zuversichtlich: „Komplett frisch kann man da nicht reinstarten. Aber ich habe alles dafür getan, um mich gut zu regenerieren“, erzählt sie im Interview mit dieser Zeitung.

Was erneute Medaillen angeht, will sie sich nicht unter Druck setzen: „Vornehmen will ich mir eigentlich nichts, weil ich mich selbst nicht enttäuschen will. Ich denke, dass genug andere Leute Hoffnungen in mich setzen, weil ich jetzt eben diese drei Medaillen geholt habe bei der EM.“ Auch für Kairo ist sie in drei Disziplinen nominiert, eventuell kommt noch der Vierer hinzu. ali/sl

