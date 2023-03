Mahnwache für Demokratie

Schwetzingen. 90 Jahre ist es her, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende Otto Wels eine denkwürdige Rede vor dem deutschen Reichstag hielt. „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht“ – mit diesen Worten begründete er das „Nein“ der Sozialdemokraten zum Ermächtigungsgesetz, das einen Tag später verabschiedet werden sollte.

Am Vorabend dieses Jahrestags der letzten Reichstagsdebatte vor der endgültigen Errichtung der Nazi-Diktatur erinnerte der SPD-Ortsverein Schwetzingen gemeinsam mit Landtagsvizepräsident Daniel Born bei einer Mahnwache vor dem Palais Hirsch. Born wollte damit auch an die Verantwortung für die demokratische Gesellschaft erinnern, immer wachsam zu bleiben: „Die Demokratie ist das Beste, was wir haben. Wir lassen sie niemals im Stich“, sagte er. ali