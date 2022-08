Max Giesinger entfacht Feuerwerk

Schwetzingen. Satte 37 Grad Celsius herrschten am Dienstagabend noch, als Max Giesinger und seine Band die Bühne bei Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen betreten.

Und dabei entfacht der gebürtige Waldbronner ein wahres Feuerwerk: Hits wie „Taxi“, „Legenden“, „Die Reise“ und „Wenn sie tanzt“ stehen auf der Agenda und er zeigt: Bei dieser „Irgendwann ist jetzt“-Tour hat er einfach die Zeit seines Lebens.

Max Giesinger begeistert auf der Bühne bei Musik im Park. © Lenhardt

Nachdem an diesem Freitag „Kool & The Gang“ zu Musik in den Park kommen, tritt dort am Samstag Wincent Weiss auf – und für dessen Konzert verlosen wir in dieser Ausgabe noch Freikarten. kaba