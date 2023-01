Megagaudi im Schnee

Ketsch. Die Drillinge Bastian, Jonas und Niklas (2) hatten mit ihrem großen Bruder Eric (5) im Schnee derart viel Spaß, dass es schlimm gewesen wäre, der Winter hätte sich die weiße Pracht erspart – die Familie Frank hätte den Megaspaß vermisst.

Für den Nachwuchs von Catharina und Andreas Frank war die schiere Menge an Schnee sehr überraschend, so viel davon über Nacht war gänzlich neu. Ohne Berührungsängste ging es am Samstagvormittag mit Schlittenfahren los. Das klappte gleich beim Haus ganz hervorragend. Im Fach Schneemannbau sind die Herren der Schöpfung nun auch durch – das jüngste Exemplar fiel mustergültig aus. mab