Mehr Testzentren im Umland nötig

Speyer. Die Infektionszahlen steigen auch in Speyer – die Inzidenz lag am Freitag bei 488,8. Es gebe keine speziellen Hotspots. In nahezu jeder Schule und in vielen Kitas seien Infektionen registriert. Entsprechend steige der Druck auf das PCR-Testzentrum, das durch das Vincentius-Krankenhaus betrieben wird. Auch, weil es im Umland keine weiteren PCR-Teststellen gebe. Deshalb hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler Landrat Clemens Körner und alle Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis aufgefordert, neue Teststellen für PCR- und Schnelltests aufzubauen.

Die Stadt wird die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes auf 18 Uhr reduzieren und will 2G an Verweilplätzen einführen. Ab 7. Dezember wird es wieder ein Impfzentrum geben – diesmal im Stiftungskrankenhaus. jüg