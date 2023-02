Mensa-Essen wird teurer

Ketsch. Bei der Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Timo Wangler, dass die Kommunalaufsicht den jüngst verabschiedeten Haushaltsplan 2023 gebilligt hat. Gleichwohl besteht das Ungleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben auch mittelfristig weiter, weshalb die Behörde den Finger hob – also muss die Ausgabenseite weiter auf dem Prüfstand bleiben.

Das galt nun auch für den Essensbeitrag in den Kindertagesstätten und der außerschulischen Betreuung sowie für den Menüpreis in der Mensa der Neurottschule. Ersterer in Höhe von 65 Euro je Monat – der Beitrag wird an elf Monaten erhoben – steigt auf 80 Euro, der Essenspreis in der Mensa der Neurottschule wird von 3,90 auf 4,90 Euro erhöht. mab