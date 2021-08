Milow singt in Hockenheim

Hockenheim. Ein Konzert des Lieblingssängers im eigenen Garten: Dieser Traum ist für Anna und Daniel Scheurer und ihre beiden Kinder Matilda und Mattis in Erfüllung gegangen. Die Familie hat sich bei den Radio Regenbogen Gartenkonzerten beworben – und das Los hat entschieden.

Sänger Milow im Garten von Familie Scheurer. © Radio Regenbogen

Ihr Idol Milow steht mit Gitarre an einem Mikrofon in ihrem Garten. Und er spielt die Hits, die die Familie eigentlich nur aus dem Radio kennt. Milow hat für die Scheurers eine besondere Bedeutung. Seine Lieder wecken nicht nur Erinnerungen an ihre Verlobung und Hochzeit – auch während der Schwangerschaft habe Anna Scheurer seine Songs gehört. Kein Wunder also, dass auch Matilda und Mattis von diesem Besuch hin und weg sind. nina