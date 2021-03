Schwetzingen/Region. Von der Aussetzung der Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca sind allein in den drei Impfzentren, die das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis betreibt, knapp 5000 Menschen betroffen und haben ihre Termine abgesagt bekommen.

„Personen, die ab Dienstag eine Absage erhalten haben, werden nunmehr in eine Warteliste aufgenommen und erhalten entsprechend nach der Abarbeitung der Warteliste für Personen über 80 Jahren einen Impftermin durch das Callcenter des Landes“, erklärt Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit des Rhein-Neckar-Kreises. Dabei müssten sich die Betroffenen jedoch in Geduld üben: „Weiterhin steht uns nur eine begrenzte Menge an Impfstoff zur Verfügung, so dass nicht direkt jedem, dessen Termin abgesagt wurde, ein neuer vorgeschlagen werden kann“, sagt Kuss.

Modellkommune für den Kreis

Derweil ist der Start der mobilen Impfaktion im Lutherhaus in Schwetzingen am Dienstag reibungslos verkaufen. Etwa 150 Senioren, die älter als 80 Jahre sind und noch nicht geimpft waren, nutzen an zwei Tagen die Möglichkeit. Verabreicht wird dabei ausschließlich der Wirkstoff von Moderna, nicht von Astrazeneca. Die Spargelstadt ist bei der mobilen Impfaktion Modellkommune für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis.

„Alles läuft reibungslos, die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniert prima“, sagte Doreen Kuss, die die Gesundheitsdezernentin des Kreises, vor Ort. In den nächsten rund dreieinhalb Wochen sollen alle 40 Gemeinden von den fünfköpfigen mobilen Impfteams besucht werden und jeweils ein bis drei Tage in den Orten verweilen. Der für die Aktion vorhandene Moderna-Wirkstoff werde für 9000 Personen reichen, sagte Kuss. ali/mon.