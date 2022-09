Mozartfest beginnt

Schwetzingen. Das Schwetzinger Mozartfest steht vor der Tür: Am Freitag, 23. September, wird es im Rokokotheater mit dem Konzert der Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung eröffnet. Bis Sonntag, 9. Oktober, erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, ein Miteinander von Tradition und Gegenwart.

Im Interview sprechen Vorsitzende Rosa Grünstein und Geschäftsführerin Katharina Simmert von der Schwetzinger Mozartgesellschaft über das, was neu ist am Mozartfest, über die Auswirkungen der Pandemie sowie die damit verbundenen Herausforderungen auf das Programm und sagen, warum es sich lohnt, die Konzerte zu besuchen. her