Müllgebührenim Kreis bleiben stabil

Rhein-Neckar-Kreis. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Dienstag der Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung für den Rhein-Neckar-Kreis, sowie stabilen Abfallgebühren für 2022 und 2023 zugestimmt und den Verwaltungsrat der AVR Kommunal angewiesen, die Satzung zu erlassen und die Gebühren festzusetzen. Das hat der Verwaltungsrat dann auch gleich in einer öffentlichen Sitzung erledigt, heißt es in einer Pressemitteilung der AVR. Die wichtigste Nachricht für die Kreisbewohner ist eine gute: Die Abfallgebühren bleiben unverändert. Lediglich die Gebühren für die Anlieferung von Erdaushub, asbesthaltigen Abfällen und Mineralfaserabfällen werden erhöht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die nächste gute Neuigkeit betrifft die Grüne Tonne plus, denn ab dem 1. Januar wird das Mehrvolumen für die Grüne Tonne plus nicht mehr gebührenpflichtig sein. Somit kann das Volumen der Grünen Tonne plus dem individuellen Bedarf gebührenfrei angepasst werden. Damit reagiert die AVR Kommunal auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, durch die sich das Abfallaufkommen und vor allem die Abfallströme deutlich verändert haben.

Mehr Verpackungsmaterial

„Das veränderte Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger mit einer deutlich gewachsenen Zahl an Onlinebestellungen führt seit Beginn der Pandemie zu einem enormen Anfall von Kartonagen bei privaten Haushalten. Daraus resultierend nahmen auch die Beistellungen neben den Abfallbehältern, insbesondere bei der Grünen Tonne plus, deutlich zu. Diese Beistellungen führen zu erschwerten Arbeitsbedingungen für unsere Müllwerker durch zusätzliches Tragen, Heben und Abräumen der neben den Behältern abgestellten Abfälle“, sagt Katja Deschner vom AVR-Vorstand.

Die AVR geht davon aus, dass sich das Aufkommen an Kartonagen auch nach der Pandemie nicht wieder wesentlich verringern wird. Um der Entwicklung der veränderten Abfallströme Rechnung zu tragen, hat sie die Konzeption weiterentwickelt. Künftig sollen die Bürger des Rhein-Neckar-Kreises die Möglichkeit erhalten, sich gebührenfrei zusätzliches Behältervolumen zu bestellen. „Damit soll allen ein ausreichendes Volumen zur Verfügung stehen und dadurch ein Anreiz geschaffen werden, auf Beistellungen zu verzichten. Gleichzeitig können die die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert werden“, betont Katja Deschner. jüg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2