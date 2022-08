Musikalische Zeitreise in die 1980er-Jahre

Schwetzingen. Es war eine Zeitreise in die 1980er Jahre für die 3500 begeisterten Zuschauer, die am Freitagabend das vorletzte Konzert der Reihe Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten miterlebten: „Kool and the Gang“ zelebrierten nicht nur mit „Celebration“ einem ihrer zahlreichen Welthits, eine Soul-, Disco- und Funkparty vom Feinsten.

Auch wenn mit Robert „Kool“ Bell und George Brown nur noch zwei der Gründungsmitglieder dabei sind, ist der Sound von „Kool an the Gang“ nach wie vor einzigartig.

Cooler Sound: Robert „Kool“ Bell winkt in die Menge. © Lenhardt

Nach Max Giesinger am Donnerstag wird Wincent Weiss an diesem Samstagabend die außergewöhnliche Musik- im-Park Reihe beenden. ali