Musikalisches Jahr am Ring

Hockenheim. Mit dem Gastspiel von Bruce Springsteen sowie den beiden Festivals Download Germany und Glücksgefühle erlebt der Hockenheimring in diesem Jahr die musikalischste Saison seit seiner Gründung. So viele Konzerttage hat es noch nie gegeben, blicken die Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH Jorn Teske und Jochen Nerpel mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler voraus. Die in der Betriebsgenehmigung vorgegebene Gesamtzahl werde aber eingehalten, betonen sie.

Pünktlich zum Musikschwerpunkt hat die Ring GmbH die Zugangssituation verändert, sodass den Besuchern die häufig kritisierten, langen Fußwege über das Gelände erspart bleiben. Die Genehmigung des Sicherheitskonzepts erwartet sie in Kürze. müm