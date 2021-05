Nachfrage in den Hofläden steigt

Region. Für Landwirte, die als Direktvermarkter ihrer Produkte aktiv sind, hat die Corona-Pandemie auch Vorteile mit sich gebracht: Denn die Nachfrage in den Hofläden ist deutlich größer geworden, das unterstreicht eine Umfrage im Raum Hockenheim.

Der Umsatz von regionalen Lebensmitteln sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Pandemie habe diesen Anstieg noch verstärkt. Einerseits ist das Bewusstsein hinsichtlich nachhaltiger Produkte gewachsen. Zudem war vielen Kunden der Gang zum Supermarkt mit langen Schlangen zu risikoreich. Außerdem gehen viel mehr Menschen in den Feldern spazieren und werden dabei auch auf Schilder zu Hofläden aufmerksam. Regionalität sei in – und das habe durch Corona noch zusätzlichen Schwung bekommen, freuen sich die Landwirte. sz