Nachts soll es dunkel sein

Hockenheim. Gegen die nächtliche Lichtverschmutzung wehrt sich eine Initiative des BUND – die Nachtretter. Projektleiterin Brigitte Heinz erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung die Intention der „Retter der Nacht“.

Wird es nachts nicht dunkel, leidet nicht nur der Schlaf der Menschen. Mit zum Teil gravierenden Folgen für Flora und Fauna kommen Pflanzen und Tiere aus dem Takt, was nicht sein muss, so die Diplom-Biologin, für die sich der Sinn für nächtens beleuchteter Firmenparkplätzen oder Discounter-Grundstücke nicht erschließt. Wenn nachts Licht nötig sei, rät sie zum Bewegungsmelder. Grundsätzlich gilt für sie: Das nächtliche Kunstlicht muss reduziert werden, die Nacht wieder zur Nacht werden. Auch in Hockenheim. aw