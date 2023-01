Nächster Schritt zum Radschnellweg

Schwetzingen/Region. Unter Federführung der Stadt Schwetzingen planen die Städte Heidelberg und Eppelheim sowie die Gemeinde Plankstadt gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe den Radschnellweg von Heidelberg nach Schwetzingen. Startpunkt für den Radweg ist die Heidelberger Bahnstadt. Dort schließt die Verbindung an bereits bestehende Radwege an. Der Endpunkt wird in Schwetzingen auf der Ostseite der Trasse der Deutschen Bahn liegen.

Auf Einladung des Regierungspräsidiums traf sich der zu dem Vorhaben eingerichtete Projektbegleitkreis am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung im Rathaus in Schwetzingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt stand nach einem Überblick über den aktuellen Planungsstand ein Workshop, in dem die Schwerpunkte der zukünftigen Projektarbeit gemeinsam in einer Themenlandkarte erarbeitet wurden.

Sicherheit besonders im Fokus

„Wir haben uns darauf verständigt, im Planungsverlauf besonderes Augenmerk auf das Thema Sicherheit für alle Nutzergruppen zu legen“, hält Catrin Nähr vom Amt für Stadtentwicklung der Stadt Schwetzingen fest. „Auch die Neuversiegelung von Flächen soll so gering wie möglichgehalten werden. Gleichzeitig gilt es, die Chancen und Risiken für die Ökologie des Planungsraumes im Blick zu behalten.“ Im Workshop wurde außerdem über die Umsetzung der Öffentlichkeitsbeteiligung beraten. „Wir konnten mitnehmen, dass wir sowohl digitale als auch Präsenzveranstaltungen umsetzen sollten, um möglichst alle Zielgruppen zu erreichen. Besonders die Erreichbarkeit der Zielgruppe bis etwa 25 Jahre wird eine große Herausforderung“, ergänzt Beate Stilz, Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung im Regierungspräsidium Karlsruhe.

Der Projektbegleitkreis wirkt bei der Planung und der Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung mit. Die Anregungen werden offen diskutiert, vom Vorhabenträger geprüft und beantwortet. Die Entscheidung über die zur Genehmigung einzureichende Planung verbleibt aber letztendlich beim Vorhabenträger, heißt es in der Pressemitteilung vom RP. Am Projektbegleitkreis beteiligt sind neben dem Regierungspräsidium und den beauftragten Planungsbüros unter anderem auch Vertreter der Kommunen und Ortsverwaltungen von Schwetzingen, Heidelberg, Eppelheim und Plankstadt sowie des Rhein-Neckar-Kreises.. zg