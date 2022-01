Netz wird aufgebaut

Reilingen. Mit einem Kran wurde am Donnerstagvormittag ein riesiger Verteilerkasten, groß wie eine Garage, auf seinen Standort im Bürgerpark gehievt. Dieser, „Point of Presence“ genannt, ist das Herzstück der Versorgung der Gemeinde mit Glasfaserkabel.

Schon im Dezember hat die Deutsche Glasfaser damit begonnen, in den ersten Straßen Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. Zwei kleinere Verteilerkästen sind somit schon mit Anschlüssen versorgt, 74 weitere werden im Laufe des Jahres folgen, bis das gesamte Gebiet der Gemeinde mit Glasfaser erschlossen ist.

Die Anbindung der Gemeinde an den überregionalen Hauptstrang des Glasfaserkabels, die Backbone-Leitung, übernimmt der „Point of Presence“-Verteiler im Bürgerpark. Anfang kommenden Jahres soll die Infrastruktur stehen und die Gemeinde per Glasfaser im digitalen Zeitalter angekommen sein. aw