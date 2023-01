Neue Chefin der Schlösser

Region. Die Staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg bekommen eine neue Leitung. Patricia Alberth wird ab März Geschäftsführerin der Einrichtung, die auch die Schlösser von Schwetzingen, Mannheim und Heidelberg verwaltet. Patricia Alberth hat umfangreiche Erfahrung in der Betreuung historischer Monumente. Zuletzt war sie Leiterin des Zentrums Welterbe Bamberg, davor unter anderem für die Unesco in Paris und Bangkok tätig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bisherige Leiter der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, war Ende vergangenen Jahres in Ruhestand gegangen. Patricia Alberth wird nun künftig zusammen mit Manuel Liehr die neue Geschäftsführung bilden. zg/ras