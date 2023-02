Neue Rampe für Radler an Salierbrücke

Altlußheim/Speyer. Gute Nachricht für Radfahrende in der Region: Die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde liegt vor, die Radwegrampe an der Salierbrücke kann wie geplant im Mai gebaut werden. Das hat die Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Donnerstag mitgeteilt. Seit der Sanierung der Salierbrücke müssen Radfahrende, die von Speyer in Richtung Hockenheim fahren, nach der Salierbrücke eine Rampe mit zwei engen 180-Grad-Richtungswechseln bewältigen.

Um eine direkte Radwegführung ohne zweifachen Richtungswechsel wiederherzustellen, soll die bisherige Rampe durch eine neue in Fahrtrichtung von Speyer nach Hockenheim ersetzt werden. Nachdem die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis dem Maßnahmenkonzept zum wirksamen Schutz der dort lebenden Zaun- und Mauereidechsen zugestimmt hat, kann mit dem Bau der Rampe planmäßig im Mai dieses Jahres begonnen werden, teilt das Regierungspräsidium mit. müm