Neue Spielzeit mit tollen Stücken

Schwetzingen. Das Theater am Puls in Schwetzingen startet am Freitag, 1. Oktober, in die neue Spielzeit. Das kleine Schauspielhaus in der Marstallstraße holt dabei tolle Stücke auf die Bühne, auf die Intendant Joerg Steve Mohr gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und dem Vorsitzenden des Theater-Freundeskreises, Walter Imhof, in einer Pressekonferenz am Dienstag Appetit machte. Da wären zum Beispiel das Kinderstück „Der kleine Vampir“ und der Goethe-Klassiker „Die Leiden des jungen Werther“, die als Neuerungen Premiere feiern.

Aber auch beliebte Stücke der zurückliegenden Spielzeiten sind wieder im Programm wie „Iwwa die Brick“, die schöne Revue mit bekannten Titeln der 2017 verstorbenen Mannheimer Soullegende Joy Fleming, oder auch „Brigitte Bordeaux“, die Komödie über einen Winzer, der Weinprinzessin werden möchte. Hinzu gesellen sich Gastspiele wie „Clockwork Orange“ nach dem Roman von Anthony Burgess.